Два трупа и ребёнок в коляске: арестован совершивший смертельное ДТП житель Петропавловска

Водитель, насмерть сбивший мужчину и женщину, арестован на два месяца в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"8 августа в отношении 39-летнего жителя Петропавловска судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что 5 августа около полуночи на обочине дороги между сёлами Каракога и Надежка в Северо-Казахстанской области полицейские нашли тела мужчины и женщины, неподалёку лежал маленький ребёнок в коляске.

В селе Образец обнаружена машина Toyota Land Cruiser с характерными механическими повреждениями. Установлен и задержан её владелец - 39-летний житель Петропавловска, признавшийся, что совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места ДТП.