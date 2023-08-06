Два трупа и ребёнка в коляске обнаружили на дороге полицейские СКО
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На обочине дороги между сёлами Каракога и Надежка в Северо-Казахстанской области полицейские нашли тела мужчины и женщины, неподалёку лежал маленький ребёнок в коляске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Cообщение в дежурную часть отдела полиции района Магжана Жумабаева СКО поступило 5 августа в 23:40.
Погибшими оказались жители этого района, 1985 и 1988 годов рождения. Ребёнок был доставлен в центральную районную больницу на машине скорой помощи. При осмотре у малыша 2022 года рождения – травм не обнаружено. Сейчас ребёнок находится в детском отделении ЦРБ.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в селе Образец обнаружена автомашина Toyota Land Cruiser с характерными механическими повреждениями. Установлен и задержан владелец автомашины: 39-летний житель Петропавловска. Мужчина пояснил, что совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления алкоголя водителем Toyota Land Cruiser. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", статье 347 УК РК "Оставление места дорожно-транспортного происшествия" и по части 1 статьи 119 УК РК "Оставление в опасности", — говорится в сообщении полиции.
Самое читаемое
- Смертельное ДТП с автомобилем Турсынбека Кабатова: в полиции рассказали подробности
- Астана как центр мира, таможенное трио, законный Елбасы, побег Бакиева — все краски 2010 года. Первая часть
- Уят-невестка, локомотив-автомат и "ядерный компромат" на главу Казатомпрома — все тот же 2009 год
- 16 тысяч в час: Секс-притон в арендованной квартире накрыли в Астане
- Убитый призрак плутония, "спектакль" врачей, массовый побег зеков, маниакальный кубок FIFA — все тот же 2010-й