Два трупа и ребёнка в коляске обнаружили на дороге полицейские СКО

На обочине дороги между сёлами Каракога и Надежка в Северо-Казахстанской области полицейские нашли тела мужчины и женщины, неподалёку лежал маленький ребёнок в коляске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Cообщение в дежурную часть отдела полиции района Магжана Жумабаева СКО поступило 5 августа в 23:40.

Погибшими оказались жители этого района, 1985 и 1988 годов рождения. Ребёнок был доставлен в центральную районную больницу на машине скорой помощи. При осмотре у малыша 2022 года рождения – травм не обнаружено. Сейчас ребёнок находится в детском отделении ЦРБ.