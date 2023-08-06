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Два трупа и ребёнка в коляске обнаружили на дороге полицейские СКО

Сегодня, 18:22
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 18:22
Сегодня, 18:22
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Фото: polisia.kz

На обочине дороги между сёлами Каракога и Надежка в Северо-Казахстанской области полицейские нашли тела мужчины и женщины, неподалёку лежал маленький ребёнок в коляске,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Cообщение в дежурную часть отдела полиции района Магжана Жумабаева СКО поступило 5 августа в 23:40.

Погибшими оказались жители этого района, 1985 и 1988 годов рождения. Ребёнок был доставлен в центральную районную больницу на машине скорой помощи. При осмотре у малыша 2022 года рождения – травм не обнаружено. Сейчас ребёнок находится в детском отделении ЦРБ. 

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в селе Образец обнаружена автомашина Toyota Land Cruiser с характерными механическими повреждениями. Установлен и задержан владелец автомашины: 39-летний житель Петропавловска. Мужчина пояснил, что совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления алкоголя водителем Toyota Land Cruiser. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", статье 347 УК РК "Оставление места дорожно-транспортного происшествия" и по части 1 статьи 119 УК РК "Оставление в опасности", — говорится в сообщении полиции.

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