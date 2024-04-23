Два пассажирских автобуса столкнулись в Астане
Сегодня, 00:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:53Сегодня, 00:53
137Фото: скриншот видео
Два пассажирских автобуса попали в ДТП в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Astanovka98.
ДТП произошло на улице Косшыгулулы.
"Водитель маршрута №7 при перестроении направо, не убедившись в безопасности движения, допустил наезд на переднюю часть маршрута №64", – сообщили в CTS.
В столкновении автобусов пострадала пассажирка 1996 года рождения. Её доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
По данным очевидцев, у маршрута №7 выбиты окно и дверь. А водителю автобуса №64 вызвали скорую.
Самое читаемое
- Тело ребёнка нашли закопанным в огороде в Щучинске – подробности трагедии
- Уровень воды в реке Жайык в Уральске поднялся — МЧС
- Все передвижения Нукеновой на междугороднем такси озвучили в суде над Бишимбаевым
- Что нашли в телефоне Бишимбаева? Судья начала осмотр устройства
- Присяжные заплакали после просмотра видео с телефона Бишимбаева