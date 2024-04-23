Два пассажирских автобуса столкнулись в Астане

Два пассажирских автобуса попали в ДТП в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Astanovka98.

ДТП произошло на улице Косшыгулулы.

"Водитель маршрута №7 при перестроении направо, не убедившись в безопасности движения, допустил наезд на переднюю часть маршрута №64", – сообщили в CTS.

В столкновении автобусов пострадала пассажирка 1996 года рождения. Её доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

По данным очевидцев, у маршрута №7 выбиты окно и дверь. А водителю автобуса №64 вызвали скорую.