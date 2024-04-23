  • 23 Апреля, 01:47
  • BAIGENEWS

Два пассажирских автобуса столкнулись в Астане

Сегодня, 00:53
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 00:53
Сегодня, 00:53
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Фото: скриншот видео

Два пассажирских автобуса попали в ДТП в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Astanovka98.

ДТП произошло на улице Косшыгулулы.

"Водитель маршрута №7 при перестроении направо, не убедившись в безопасности движения, допустил наезд на переднюю часть маршрута №64", – сообщили в CTS.

В столкновении автобусов пострадала пассажирка 1996 года рождения. Её доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

По данным очевидцев, у маршрута №7 выбиты окно и дверь. А водителю автобуса №64 вызвали скорую. 

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