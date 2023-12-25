Два объекта ВИЭ реализуют в Жамбылской области до 2025 года

В Жамбылской области функционируют 19 действующих объектов ВИЭ суммарной мощностью 441 МВт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК.

По словам вице-министра энергетики РК Алибека Жамауова, Жамбылская область занимает лидирующую позицию в Казахстане по мощности возобновляемых источников энергии.

"В регионе функционируют 19 действующих объектов ВИЭ суммарной мощностью 441 МВт, в том числе 5 солнечных электростанций мощностью более 251 МВт, 9 ветровых электрических станций мощностью 176 МВт, и 5 гидроэлектростанций мощностью 15 Мвт. До 2025 года дополнительно запланирован ввод 2 объектов ВИЭ суммарной мощностью120 МВт", - сообщил он.

Жамауов также добавил, что по уровню газификации Жамбылская область также является одним из лидирующих по стране и составляет 90,2% или 1,1 млн. человек имеют доступ к природному газу.

На 2024 год предусмотрено 3,3 млрд.тенге на реализацию 5 проектов, из них 600 млн. тенге на начало газификации 9 населенных пунктов Мойынкумского района. В результате реализации проектов доступ к природному газу получат 14 населенных пунктов с населением порядка 39 тысяч человек.