Два объекта ВИЭ реализуют в Жамбылской области до 2025 года
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В Жамбылской области функционируют 19 действующих объектов ВИЭ суммарной мощностью 441 МВт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК.
По словам вице-министра энергетики РК Алибека Жамауова, Жамбылская область занимает лидирующую позицию в Казахстане по мощности возобновляемых источников энергии.
"В регионе функционируют 19 действующих объектов ВИЭ суммарной мощностью 441 МВт, в том числе 5 солнечных электростанций мощностью более 251 МВт, 9 ветровых электрических станций мощностью 176 МВт, и 5 гидроэлектростанций мощностью 15 Мвт.
До 2025 года дополнительно запланирован ввод 2 объектов ВИЭ суммарной мощностью120 МВт", - сообщил он.
Жамауов также добавил, что по уровню газификации Жамбылская область также является одним из лидирующих по стране и составляет 90,2% или 1,1 млн. человек имеют доступ к природному газу.
На 2024 год предусмотрено 3,3 млрд.тенге на реализацию 5 проектов, из них 600 млн. тенге на начало газификации 9 населенных пунктов Мойынкумского района. В результате реализации проектов доступ к природному газу получат 14 населенных пунктов с населением порядка 39 тысяч человек.
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