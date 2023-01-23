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Хорошую новость сообщил журналистам в понедельник, 23 января, официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров. Два казахстанца, попавшие в рабство в "золотом треугольнике", вернулись домой, передаёт BaigeNews.kz.

"Есть проблема попадания казахстанцев в турдовое рабство Юго-Восточной Азии, в частности, в так называемом "треугольнике" на границе трёх государств — это Тайланд, Мьянма и Лаос. У нас есть хорошая новость — два парня, которые были там на прошлой неделе, буквально на днях вернулись домой в здравии, в благополучии. Была проведена соответствующая работа. Единственное, эти ребята просят их оставить без внимания, они не могут всё это понять пока, что произошло с ними, как в плохом кино, получается. Родные обращаются через министерство иностранных дел к журналистам, постараться их беспокоить меньше", — сказал Айбек Смадияров на брифинге.

А путь домой у парней был действительно непростым. Пересечь границу за вознаграждение им помог местный житель. А дальше уже подключилась международная неправительственная организация, которая занимается помощью людям, которые попали в рабство.

"В тех местах местные власти просто не работают, бывают такие районы, где большее доверие и силу имеют неправительственные организации. Получается, буквально на днях мы получили вечером новость, что им удалось сбежать из плена. С локации, где они находились, им помог перейти границу местный житель, естественно за определённую плату. После того, как мы получили новость, мы рекомендовали спрятаться в укромном, безопасном месте, и направили к ним сотрудника международной неправительственной организации, который их вывез за город и спрятал в отеле. Далее наш консул из Бангкока выехал на автомобиле ночью, приехал к ним и сразу доставил их в Бангкок. От Бангкока до местной локации, где они находились, это заняло где-то семь-восемь часов езды. После прибытия в Бангкок, выяснилось, что у них на руках есть национальные паспорта и в этих паспортах просрочена тайская виза, которая предусматривает, естественно депортацию из Тайланда. Консул немедленно принялся решать с тайскими властями этот вопрос. Буквально за сутки мы решили все документальные вопросы, всё было выдано, приобретены билеты через Катар, и они прилетели в Алматы", — рассказал Айбек Смадияров.

С конца июня 2022 года участились случаи нахождения казахстанцев в трудовом рабстве на территории так называемого "золотого треугольника Юго-Восточной Азии" — Мьянма, Лаос и Таиланд. По предварительному сговору международные криминальные группировки посредством третьих лиц и через социальные сети приглашают граждан Казахстана на работу якобы в крипто-компании.