Казахстанцев заманивают в рабство под видом криптокомпаний - МИД РК

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С конца июня 2022 года участились случаи нахождения казахстанцев в трудовом рабстве на территории так называемого "золотого треугольника Юго-Восточной Азии" – Мьянма, Лаос и Таиланд, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

"По предварительному сговору международные криминальные группировки посредством третьих лиц и через социальные сети приглашают граждан Казахстана на работу в компании на территории Таиланда. Вскоре после прибытия под разными предлогами обманным путём наших граждан вывозят на территорию Мьянмы, они представляют себя компаниями, занимающимися криптовалютой. После осознания того, что были обманутыми, граждане, изъявляют волю вернуться на родину. Их удерживают, требуя возместить издержки в 5-10 тысяч долларов, которые должны покрыть транспортные затраты, плату за пересечение границы, визу, проживание и так далее. В связи с тем, что у потерпевших не имеется нужной суммы, им приходится продолжать работать на подпольные китайские компании на территории Мьянмы" - сказал Айбек Смадияров.

Потерпевших в большинстве случаев нанимают в качестве переводчиков либо работников с клиентами посредством финансовых махинаций с целью обмана граждан Европы или Америки.

"Тех, кто отказывается работать, продают другим компаниям, занимающимся криминальными деяниями за пять-семь тысяч долларов. Помимо этого к ним применяется физическое, психологическое насилие, а также ограничение в предоставлении пищи и другое. Наши посольства в Таиланде и во Вьетнаме с целью решения проблем граждан Казахстана находятся на постоянном контакте с правоохранительными органами и внешнеполитическими ведомствами Таиланда, Лаоса и Мьянмы. Также к данному процессу подключены международные неправительственные организации в Таиланде", - добавил официальный представитель МИД.

Перед новым годом за помощью уже обращались двое казахстанцев, попавших в эту ситуацию.