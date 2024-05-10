  • 10 Мая, 22:33
  • BAIGENEWS

Два автомобиля загорелись в Костанайской области

Сегодня, 13:57
АВТОР
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скриншот Сегодня, 13:57
Сегодня, 13:57
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Фото: скриншот

В Костанайской области в один день загорелись сразу два автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Первый случай произошел из-за загорания моторного отсека и салона легкового автомобиля. Пожар был ликвидирован за 20 минут силами спасателей.

Второй случай произошел в городе Рудный. Автомобиль удалось потушить за 13 минут. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводов", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших в обоих случаях нет.

 

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