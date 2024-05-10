  • 10 Мая, 22:33
  • BAIGENEWS

Два автобусных маршрута изменят схемы движения в Астане

Сегодня, 12:40
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 12:40
Сегодня, 12:40
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Фото: baigenews.kz

В Астане из-за ремонтных работ на одной из улиц сразу два автобусных маршрута изменят схемы движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 14, 47. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщает ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.

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