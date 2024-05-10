Два автобусных маршрута изменят схемы движения в Астане
Сегодня, 12:40
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Сегодня, 12:40Сегодня, 12:40
253Фото: baigenews.kz
В Астане из-за ремонтных работ на одной из улиц сразу два автобусных маршрута изменят схемы движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 14, 47. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщает ТОО "City Transportation Systems".
С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.
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