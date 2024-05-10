Два автобусных маршрута изменят схемы движения в Астане

В Астане из-за ремонтных работ на одной из улиц сразу два автобусных маршрута изменят схемы движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 14, 47. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщает ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.