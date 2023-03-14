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Лента новостей

Aidos Ukibay / Twitter Сегодня, 17:58
168
Сегодня, 17:58
168
Фото: Aidos Ukibay / Twitter

ДУМК установило размер фитр-садака в 535 тенге

Размер фитр-садака в месяц Рамазан определили на этот год. Сумма пожертвования составит 535 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Его можно уплатить в течение всего священного месяца. Об этом сообщил верховный муфтий страны.

К слову, значимый месяц для мусульман начнется 23 марта. К такому решению пришли муфтии стран Центральной Азии. Ночь Могущества и Предопределения выпадает с 17 на 18 апреля. Ораза айт – на 21 апреля. В течение всего священного месяца в стране пройдёт множество благотворительных мероприятий.

"Призываю предпринимателей, руководителей торговых центров делать скидки, максимально снизить цены на социально значимые товары и продукты питания до 10 процентов. Ваши добрые поступки вернутся к вам. Есть еще одно пожелание, прекратить реализацию спиртных напитков", - предложил председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай Кажы Таганулы.

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#Рамазан #фитр-садака #Ораза
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:58
168
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