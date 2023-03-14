ДУМК установило размер фитр-садака в 535 тенге

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Размер фитр-садака в месяц Рамазан определили на этот год. Сумма пожертвования составит 535 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Его можно уплатить в течение всего священного месяца. Об этом сообщил верховный муфтий страны.

К слову, значимый месяц для мусульман начнется 23 марта. К такому решению пришли муфтии стран Центральной Азии. Ночь Могущества и Предопределения выпадает с 17 на 18 апреля. Ораза айт – на 21 апреля. В течение всего священного месяца в стране пройдёт множество благотворительных мероприятий.