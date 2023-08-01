ДТП в Турции: пять казахстанцев остаются в больнице

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Часть казахстанцев, попавших в ДТП в Турции, выписаны из больниц и готовы вернуться домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Из 11 граждан Казахстана, проходивших лечение в больницах Алании, шестеро выписаны и сегодня вечером вылетят на родину.

"Пять граждан РК продолжают оставаться под наблюдением врачей и получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное. Все расходы на лечение оплачиваются в рамках страховых полюсов. Казахстанские дипломаты также оказывают необходимую помощь родным погибшего гражданина. Ожидается, что после оформления необходимых документов тело нашего соотечественника в ближайшее время будет доставлено в Казахстан", - сообщили в МИД РК.

Напомним, авария произошла утром 30 июля. В Алании столкнулись микроавтобус и грузовик. Один из казахстанских туристов скончался в больнице.