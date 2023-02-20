ДТП в Акмолинской области: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Трое пострадавших при аварии на железнодорожном переезде в Акмолинской области получили многочисленные травмы и были госпитализированы в центральную районную больницу, передаёт BaigeNews.kz.

О состоянии столкнувшихся с поездом пассажиров рассказали врачи.

"Пациент 2004 года рождения получил травму черепа слева и тупую травму грудной клетки. У больного 1992 года рождения был ушиб шейного отдела позвоночника и лёгкое повреждение лба слева. Оба они в настоящее время госпитализированы в хирургическое отделение Шортанской районной больницы. У больной 1971 года рождения диагностировали ушиб грудной клетки, закрытый перелом лучевой кости в типичном месте справа, вывих большого пальца кисти, ушиб колена", - сообщили в управлении здравоохранения Акмолинской области.