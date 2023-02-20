open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Поезд столкнулся с автомобилем в Акмолинской области, погибли три человека
polisia.kz Сегодня, 10:51
217
Сегодня, 10:51
217
Фото: polisia.kz

Поезд столкнулся с автомобилем в Акмолинской области, погибли три человека

В Акмолинской области автомобиль выехал на закрытый железнодорожный переезд. В результате происшествия три человека погибли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"20 февраля на центральном переезде в посёлке Шортанды произошло столкновение грузового поезда сообщением Бурабай-Астана, и автомашиной Jiefang под управлением 46-летнего жителя села Новокубанка. В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и два пассажира минивэна: женщина, 1975 года рождения и мужчина, 1985 года рождения. Оба жители столицы. Ещё трое пассажиров госпитализированы в центральную районную больницу", — говорится в сообщении полиции. 

Предварительно установлено, что водитель минивэна проехал железнодорожный путь на запрещающий сигнал светофора, объехав шлагбаум.

Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", переездная сигнализация работала исправно, дежурный по переезду был на месте.

В КТЖ призывали автомобилистов при проезде через железнодорожные переезды быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#ктж #железные дороги #авария #автомобиль #пострадавшие #Акмолинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:51
217
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх