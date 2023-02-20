Поезд столкнулся с автомобилем в Акмолинской области, погибли три человека

Фото: polisia.kz

В Акмолинской области автомобиль выехал на закрытый железнодорожный переезд. В результате происшествия три человека погибли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"20 февраля на центральном переезде в посёлке Шортанды произошло столкновение грузового поезда сообщением Бурабай-Астана, и автомашиной Jiefang под управлением 46-летнего жителя села Новокубанка. В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и два пассажира минивэна: женщина, 1975 года рождения и мужчина, 1985 года рождения. Оба жители столицы. Ещё трое пассажиров госпитализированы в центральную районную больницу", — говорится в сообщении полиции.

Предварительно установлено, что водитель минивэна проехал железнодорожный путь на запрещающий сигнал светофора, объехав шлагбаум.

Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", переездная сигнализация работала исправно, дежурный по переезду был на месте.

В КТЖ призывали автомобилистов при проезде через железнодорожные переезды быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.