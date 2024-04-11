ДТП с автобусом в Алматы: подсудимый озвучил новые подробности

В Алматы родные погибших в страшном ДТП с участием пассажирского автобуса требуют от подсудимого и автопарка по 20 миллионов тенге за каждого человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Напомним, в декабре пассажир автобуса 47-го маршрута ударил женщину-водителя, она потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами. Три человека скончались на месте происшествия до приезда врачей. Четверо госпитализированы.

В ходе допроса подсудимый Дархан Ахметжанов заявил: не выдержал оскорблений в свой адрес, вспылил и ударил женщину-водителя. Он рассказал, что у него возникли проблемы с оплатой за проезд. После водитель якобы забрала у него телефон и пыталась самостоятельно списать деньги. Затем потребовала наличные, а позже, уверяет, и вовсе перешла к оскорблениям.

"Она сказала, что раньше видела меня: "Такие скоты, как ты, не оплачивают проезд". Я сказал ей, чтобы она прекратила. Она говорит, мол: "Что сделаешь? Хватит силы?" Вот я и не выдержал", – рассказал подсудимый.

Адвокат потерпевших выступил с ходотайством. Он заявил, что родственники намерены добиваться компенсации морального ущерба от подсудимого и автопарка. Дети погибшей супружеской пары требуют 40 миллионов тенге, супруга умершего мужчины – 20 миллионов.

Дархана Ахметжанова судят по статье 293 УК РК (хулиганство) и части 3 статьи 351 УК РК (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). Ему грозит лишение свободы до 8 лет.