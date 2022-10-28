Дожди, снег и гололёд: в Казгидромете рассказали, какой будет погода в выходные

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Метеорологи опубликовали прогноз погоды на выходные, 29 и 30 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Казгидромета.

По информации синоптиков, Западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут сохранять неустойчивую погоду на большей части территории Казахстана.

30 октября ожидаются осадки, в горных районах юга, юго-востока Казахстана - сильные осадки (дождь, снег). По республике прогнозируется усиление ветра, гололёд, туман, на западе - низовая метель.

В эти дни прогнозируемая температура воздуха: