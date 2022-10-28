open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Дожди, снег и гололёд: в Казгидромете рассказали, какой будет погода в выходные
pixabay.com Сегодня, 12:34
165
Фото: pixabay.com

Дожди, снег и гололёд: в Казгидромете рассказали, какой будет погода в выходные

Метеорологи опубликовали прогноз погоды на выходные, 29 и 30 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Казгидромета.

По информации синоптиков, Западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут сохранять неустойчивую погоду на большей части территории Казахстана.

30 октября ожидаются осадки, в горных районах юга, юго-востока Казахстана - сильные осадки (дождь, снег). По республике прогнозируется усиление ветра, гололёд, туман, на западе - низовая метель.

В эти дни прогнозируемая температура воздуха:

  • на западе повышение ночью от 2 мороза-8 тепла до 2-11 тепла, днём  от 3-12 до 7-17 тепла;
  • на северо-западе повышение ночью от 13 мороза-2 тепла до 7 мороза-3 тепла, днём от 5 мороза-8 тепла до 0-10 тепла;
  • на севере ночью повышение от 5-10 мороза до 7 мороза-2 тепла, днём  от 3 мороза-2 тепла до 0-5 тепла;
  • в центре ночью повышение от 5-13 мороза до 3 мороза-5 тепла, днём от 3 мороза-8 тепла до 0-8 тепла;
  • на востоке повышение ночью от 5-13 мороза до 6 мороза-3 тепла, днём от 7 мороза- 2 тепла до 0-8 тепла;
  • на юге ночью 5 мороза-8 тепла, днём колебание от 10-20 до 3-15 тепла;
  • на юго-востоке ночью повышение от 13 мороза-5 тепла до 8 мороза-5 тепла, днём колебание от 0-12 до 2-15 тепла.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#прогноз погоды #Казгидромет #выходные #снег #дожди
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:34
165
Поделитесь:
Наверх