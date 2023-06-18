Дожди и грозы обещают казахстанцам в понедельник

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"Казгидромет" дал прогноз погоды на понедельник, передаёт BaigeNews.kz.

По данным синоптиков, практически на всей территории республики пройдут дожди с грозами, на севере, северо-западе, юге и в центре прогнозируются град и шквал, на северо-западе в ночные и утренние часы – туман. На большей части республики сохраняется усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

Днём на большей части Жамбылской, Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Абайской областей, области Жетысу, на юге Карагандинской областей сохраняется сильная жара.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Восточно-Казахстанской, в области Абай, Жетысу, на севере, в центре Алматинской, на востоке Северо-Казахстаской, на севере, западе Павлодарской, на севере, востоке, юге Атырауской, на юге, в центре области Улытау, на юге Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на юго-востоке Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

19 июня на юго-востоке Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау: 19 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На севере, западе региона ожидается сильный дождь. На севере, западе области гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, западе области порывы 15-20, днём 15-20, на севере, западе области порывы 23-28 метров в секунду. В Кокшетау 19 июня утром и днём ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

19 июня утром и днём, сутки 20 июня на западе, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. 19-20 июня ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду, днём 19 июня, сутки 20 июня порывы 23-28 метров в секунду. Днём 19 июня на большей части области ожидается сильная жара 35-40 градусов. 19-20 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 19-20 июня днём ожидается гроза, 20 июня днем град. 19-20 июня ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду, днём 19 июня, сутки 20 июня временами 23 метров в секунду. Днём 19 июня сильная жара 38-40 градусов. 19-20 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Актюбинской области ожидается сильный дождь, гроза. На севере области град, шквал. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 19 июня ночью ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

19 июня днём на севере и западе области Улытау ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный ночью на западе, днем на большей части области 15-20, на западе, юге области временами порывы 23-28 метров в секунду. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днём ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный днем 15-20, временами порывы 23-28 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днём на севере и юге Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, днем на большей части области 15-20, на севере, западе области временами порывы 23-28 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 19 июня днём ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

19 июня на севере, западе, юге Павлодарской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный ночью на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на западе, юге области порывы 23-28 метров в секунду. На большей части области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, западе области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Павлодаре днём ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. Днём ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Днём 19 июня на юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе 15-20, временами порывы 25 метров в секунду. В Талдыкоргане днём 19 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов.

Ночью на востоке, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный ночью на севере, востоке, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. На севере, востоке, юге области сохраняется черезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается гроза. Ветер северный днем порывы 15-18 метров в секунду. Сохраняется черезвычайная пожарная опасность.

19 июня днём на западе, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днём 15-20, в центре, на востоке области 23-28 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днём ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер западный днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, ночью на западе, севере области сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер восточный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, днём на большей части области порывы 23-28 метров в секунду. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Петропавловске ночью ожидается сильный дождь. Днём ожидается гроза, град, шквал. Ветер восточный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, днём порывы 25 метров в секунду.

Ночью в горных и предгорных районах, днём на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере, западе области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, утром и днем порывы 23- 28 метров в секунду. В Шымкенте утром и днём ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане утром и днем ожидаются гроза, шквал. Днём пыльная буря. Ветер юго-западный, западный утром и днем порывы 15-20, временами 23 метра в секунду.

19 июня ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду. На юге, востоке, центральной части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ветер северный, днем порывы 18 метров в секунду.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду, днём 15-20, временами порывы 23-28 метров в секунду. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 19 июня ожидается гроза, днём град. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду.

Утром и днём на севере, западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный при грозе порывы 15-20, временами 25 метров в секунду. В Алматы днём ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15 метров в секунду. В Конаеве 19 июня днём ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.