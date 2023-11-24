Дорогу из Темиртау в Астану перекрыли из-за непогоды
Сегодня, 19:55
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Сегодня, 19:55Сегодня, 19:55
132Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Из-за непогоды в Карагандинской области перекрыто движение по трассе, ведущей из Темиртау в Астану, передаёт BaigeNews.kz.
"С 19:30, по данным АО "НК КазАвтоЖол", в связи с гололёдом после дождя закрыто движение для всех видов автотранспорта из Темиртау в Астану", - сообщили в ДЧС региона.
Спасатели просят водителей не выезжать за пределы населённых пунктов. Следить за изменениями погодных условий и ограничениями движения на дорогах области.
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