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Дорогу из Темиртау в Астану перекрыли из-за непогоды

Сегодня, 19:55
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 19:55
Сегодня, 19:55
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Из-за непогоды в Карагандинской области перекрыто движение по трассе, ведущей из Темиртау в Астану, передаёт BaigeNews.kz.

"С 19:30, по данным АО "НК КазАвтоЖол", в связи с гололёдом после дождя закрыто движение для всех видов автотранспорта из Темиртау в Астану", - сообщили в ДЧС региона.

Спасатели просят водителей не выезжать за пределы населённых пунктов. Следить за изменениями погодных условий и ограничениями движения на дорогах области.

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