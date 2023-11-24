Дорогу из Темиртау в Астану перекрыли из-за непогоды

Из-за непогоды в Карагандинской области перекрыто движение по трассе, ведущей из Темиртау в Астану, передаёт BaigeNews.kz.

"С 19:30, по данным АО "НК КазАвтоЖол", в связи с гололёдом после дождя закрыто движение для всех видов автотранспорта из Темиртау в Астану", - сообщили в ДЧС региона.

Спасатели просят водителей не выезжать за пределы населённых пунктов. Следить за изменениями погодных условий и ограничениями движения на дорогах области.