Дорогу из Астаны в Щучинск закрыли для движения транспорта

14 января с 4: 00 закрыто движение на автодороге республиканского значения Астана-Петропавловск, 18-234-й километр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на службу спасения 112.

Участок Астана-Щучинск закрыт для движения всех видов транспорта.

Причина ограничения движения — ухудшение погодных условий, в частности, верховой снег, порывистый ветер, низовая метель, ограничение видимости на расстоянии 50 метров.

14 января почти во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за метели. В некоторых регионах порывы ветра будут достигать 30 м/с и более.

Ранее ограничение движения транспорта ввели на 4 участках трасс в 4 областях Казахстана.