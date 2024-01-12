В четырёх областях Казахстана закрыли движение на трассах

Ограничение движения транспорта, которое действует на 4 участках автодорог республиканского значения введено в 4 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Актюбинская область – 1 участок

1."Актобе-Атырау-Астрахань" км. 97-330, уч. г.Кандыагаш-гр.Атырауской области – 233 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Жамбылская область – 1 участок

1."Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар – 79 км. Ограничение действует для грузового автотранспорта.

Западно-Казахстанская область – 1 участок

1."Уральск-Таскала-гр.РФ" км. 4-104, уч. г.Уральск-гр.РФ. – 100 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Костанайская область – 1 участок

1."Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 386-503, уч. п.Денисовка-г.Рудный – 117 км. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 454 единиц техники и 586 человек.