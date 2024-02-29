Дорогой Карлитос: о приезде испанского нападающего и его зарплате рассказали в "Астане"

Состав ФК "Астана" в новом сезоне пополнит 33-летний испанский нападающий Карлиос. СМИ сообщают, что он подпишет со столичным клубом двухлетнее соглашение с общей зарплатой в 1,4 миллиона евро. Так ли это, прокомментировал спортивный директор "Астаны" Игорь Павлюк, передаёт BaigeNews.kz.

"Действительно, испанец Карлитос переходит в ФК "Астана". Уже улажены все детали, контракт с нападающим будет подписан по прил`ту в расположение команды. Его опыт и качества должны помочь команде в решении задач на сезон 2024 года – вернуть чемпионский титул и удачно выступить в Еврокубках", - сообщил Павлюк.

По его словам, контракт с испанцем будет рассчитан до мая 2025 года, то есть чуть больше года.

"Что касается зарплаты, то могу заверить, что те цифры, которые фигурируют в СМИ, не соответствуют действительности, на данный момент клуб не готов платить такие деньги, поэтому зарплата Карлитоса в "Астане" будет в разы меньше, озвученных сумм", - заверил спортивный директор "Астаны".

Ранее Карлитос играл за греческий клуб "Ламия". В прошедшем сезоне он провёл 21 матч, забил 10 голов, отдал четыре результативные передачи.