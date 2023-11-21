Преподавателя медуниверситета уволили за домогательства в Астане
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Преподавателя Медицинского университета Астана уволили за приставания к студентке во время пересдачи экзамена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.
"Было принято решение об увольнении преподавателя за нарушение Кодекса корпоративной культуры и этики и Академической политики университета.
ВУЗом будут приняты меры по оказанию профессиональной юридической и психологической помощи данной студентке", - говорится в сообщении университета.
С целью предупреждения подобных фактов впредь в университете предпринят ряд мер, среди которых: организация анонимной линии (телефон и ящик доверия), дооснащение лекционных залов видеокамерами, проведение лекций для студентов и профессорско-преподавательского состава с участием экспертов по предупреждению харассмента.
Также будут доработаны внутренние Положения, регламентирующие права и обязанности преподавателей и студентов в вузе.
Ранее сообщалось, в Астане начали расследование по обращению студентки медицинского университета о домогательствах.
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