Студентку медуниверситета изнасиловали в Астане

В Астане начали расследование по обращению студентки медицинского университета об изнасиловании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

"Управлением полиции района "Сарыарка" начато досудебное расследование по статье 121 УК РК - "Насильственные действия сексуального характера". В рамках досудебного расследования принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств дела, а также проводятся следственные мероприятия, направленные на обеспечение полноты досудебного расследования", - сообщили в полиции.