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Студентку медуниверситета изнасиловали в Астане

Сегодня, 21:39
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 21:39
Сегодня, 21:39
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

В Астане начали расследование по обращению студентки медицинского университета об изнасиловании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы. 

"Управлением полиции района "Сарыарка" начато досудебное расследование по статье 121 УК РК - "Насильственные действия сексуального характера". В рамках досудебного расследования принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств дела, а также проводятся следственные мероприятия, направленные на обеспечение полноты досудебного расследования", - сообщили в полиции.

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