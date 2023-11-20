Студентку медуниверситета изнасиловали в Астане
Сегодня, 21:39
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Сегодня, 21:39Сегодня, 21:39
273Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
В Астане начали расследование по обращению студентки медицинского университета об изнасиловании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.
"Управлением полиции района "Сарыарка" начато досудебное расследование по статье 121 УК РК - "Насильственные действия сексуального характера". В рамках досудебного расследования принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств дела, а также проводятся следственные мероприятия, направленные на обеспечение полноты досудебного расследования", - сообщили в полиции.
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