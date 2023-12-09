Дома тепло? Опрос среди горожан устроил аким Караганды

Аким Караганды Мейрам Кожухов на своей странице в соцсетях обратился к жителям с просьбой рассказать о температуре в квартирах. По его словам, в дома, где люди мёрзнут, будут выезжать и принимать меры, передаёт BaigeNews.kz.

Опрос аким Караганды устроил на своей странице в Instagram. Он попросил жителей домов, где наблюдается низкая температура, указывать адрес и номер телефона для обратной связи.

"Уважаемые жители, хочу обратиться к вам — у всех ли тепло? Если температура в квартире составляет 21 градус и выше — это нормативный показатель. Если же температура ниже, тогда пишите под постом. Отмечу, что не надо щупать батареи и делать свои выводы, замерьте температуру в квартирах. В любом случаи в морозы ходить в шортах и майке вы не сможете. Многие в комментариях сейчас начнут писать обобщенно, например, во всем Гульдере, Степном или Востоке холодно! На такие комментарии реагировать не будем! Чётко пишите адрес и номер телефона для связи — только в этом случае будем выезжать и принимать меры", — написал Мейрам Кожухов.

Он также опубликовал номера телефонов диспетчерских служб:

акимат района Казыбек - Би 41-42-46;

41-42-46; акимат района А.Бокейхан - 37-06-42, 35-58-02, 87020075009;

ТОО " Теплотранзит " - 56-17-79, 8 700 000 8889.

Жители Караганды приняли активное участие в опросе. Жительница дома по адресу: Муканова, 2 написала, что в квартире холодно и они ходят в свитерах и тёплых носках.

"В том году отопление было намного лучше. Пишем своему КСК, говорит, что так ТЭЦ подает", — отмечает автор комментария.

Кто-то из горожан пишет, что "по адресу: Муканова, 6/2 тоже холодно".

"Мустафина — тепло, в отличие от прошлого года! Большое человеческое спасибо", — говорится в другом комментарии. "У нас на Гоголя, 64 отключили отопление и резко похолодало дома. Может, авария. С утра всё было нормально, а сейчас батареи холодные", — пишет пользователь Сети. "У вас была авария, сейчас устранили, дом запустили", — ответил на это аким.

7 декабря жители Степногорска остались без отопления в 30-градусный мороз. В городе произошёл аварийный порыв и это привело к отключению теплоснабжения. Жители признались, что от холода в домах их не спасает даже верхняя одежда.