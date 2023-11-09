Дом рухнул после взрыва газа в Туркестане

Вспышка газовоздушной смеси произошла в частном доме в Туркестане. Крыша и стены строения не выдержали хлопка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП случилось из-за утечки природного газа.

"По предварительным данным, 32-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения закурил дома сигарету. В результате получил ожоги и госпитализирован в больницу", - уточнили в ДЧС региона.

На месте происшествия работали 11 человек личного состава и четыре единицы техники ДЧС Туркестанской области, АО "КазТрансГаз Аймак", Департамента полиции и скорой помощи.