Дом рухнул после взрыва газа в Туркестане
Сегодня, 18:56
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Сегодня, 18:56Сегодня, 18:56
84Фото: МЧС РК
Вспышка газовоздушной смеси произошла в частном доме в Туркестане. Крыша и стены строения не выдержали хлопка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
ЧП случилось из-за утечки природного газа.
"По предварительным данным, 32-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения закурил дома сигарету. В результате получил ожоги и госпитализирован в больницу", - уточнили в ДЧС региона.
На месте происшествия работали 11 человек личного состава и четыре единицы техники ДЧС Туркестанской области, АО "КазТрансГаз Аймак", Департамента полиции и скорой помощи.