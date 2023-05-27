Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане

Фото: из архива дольщиков ЖК "Шыгыс"

Громкий скандал разгорелся в столице. Ответственная за долгострои подведомственная акимату компания проиграла суд дольщикам. Теперь ТОО "Елорда курылыс команиясы" обязано передать им квартиры, купленные больше десяти лет назад. Однако исполнять решение суда в компании отказываются и готовы дальше судиться с дольщиками, передаёт BaigeNews.kz.

Из-за этого 76 пайщиков не могут стать полноправными владельцами долгожданных квадратных метров. К слову, на завершение известного в городе долгостроя — ЖК "Шыгыс", в который когда-то и вложились люди, выделили миллиарды.

Еще несколько лет назад достраивать один из самых проблемных в столице объектов ЖК "Шыгыс" поручили компании ТОО "Елорда курылыс компаниясы". Тогда сообщалось, что на завершение долгостроев в Астане из Нацфонда выделят порядка 40 миллиардов тенге. Изыскивали средства и за счёт привлечённых займов.

Фото: из архива дольщиков ЖК "Шыгыс"

Такая новость обнадёжила дольщиков, которых на тот год в главном городе страны насчитывалось около 12 тысяч. В их числе были и вложившиеся в "Шыгыс" пайщики.

Однако вскоре люди узнали, что достраивать их дом, компания не начала. По словам одного из дольщиков Андрея Маклакова, вместо этого, ЕКК приступила к завершению другого объекта, который не был признан проблемным.

"По непонятным причинам, денежные средства, которые изначально должны были идти на завершение ЖК "Шыгыс", были направлены на завершение объекта, который никогда не был проблемным. (…) И завершение ЖК "Шыгыс" ушло на несколько лет назад. Буквально только через года два его начали финансировать", — вспоминает житель города.

Вместе с супругой они вложились в строительство дома ещё в 2012 году. За эти годы дольщики их дома, в котором, к слову, около 400 квартир, прошли через немало трудностей. Многие из них внесли стопроцентную оплату. Но никто не ожидал, что их новоселье будет отложено на более, чем 10 лет.

Когда ЕКК всё же объявило о завершении блоков "Шыгыса", людей пригласили на собрание и попросили создать ЖСК. А после принудили вступить в созданный компанией кооператив. Здесь, по словам Андрея Маклакова, их ждал неприятный сюрприз.



"Была проблема такая, как вменить доплаты, якобы до цен каких-то среднерыночных, непонятно, каким образом сформированных. Хотя дольщик, который заплатил стопроцентную стоимость своей квартиры, а стороны вольны в совершении сделок, не должен был подвергаться доплатам. И само принуждение вступить в жилищно-строительный кооператив, причем председателем которого является женщина, ранее судимая за взятку. Она же до сих пор возглавляет кооператив. И всё это продолжается. Были попытки рейдерского захвата, выселение дольщиков без решения суда", — утверждает дольщик.

По его словам, те, кого не приняли в ЖСК от уполномоченной компании, вынуждены были создать свой кооператив. Это и стало камнем преткновения. Всех, кто не вступил в ЖСК от ЕКК, не признают законными владельцами квартир по сей день, несмотря на то, что они имеют на руках договоры и внесли полную оплату.

"С помощью судов пытаются забрать имущество, которое, в принципе, по непонятным причинам уже находится на балансе ТОО "Елорда курылыс компаниясы". Вместо того, чтобы отдать людям квартиры, которые они прождали свыше 10 лет, ЕКК ставит их себе на баланс и сейчас в судах пытается доказать свое право владения, распоряжения, оставив дольщиков ни с чем. При этом все попытки дольщиков донести информацию пресекаются, факты искажаются и тот же акимат, инстанции выше дезинформируются никем иным, как руководством ЕКК", — говорит Андрей Маклаков.

По словам Данияра Абенова — председателя кооператива "Әділетті Шығыс", которое создали сами дольщики, тех, кого не приняли в ЖСК ЕКК, было около 150 человек.

"Все мы, как нам сказали, сдали документы в ЖСК, который предложила ЕКК. Они там пролежали три месяца, за это время не было принято решения по нам. Мы понимали, что нас не примут, камень преткновения был в том, что в уставных документах: уставе и в договоре участия аффилированного ЖСК были прописаны механизмы отчуждения имущества и изменения стоимости договора, в частности, в виде доплаты. Там была приведена среднерыночная цена: если ниже этой стоимости, то нужно было доплачивать, естественно мы с этим были не согласны", — рассказывает Данияр Абенов.

А ЖСК не соглашался переделывать договоры. Тогда дольщики и приняли решение создать свой кооператив, тем самым, создали прецедент.

Раньше, говорит Данияр Абенов, в таких ситуациях у людей не было альтернативы, и они были вынуждены соглашаться на предложенные условия.

"Сначала нас было 150 человек, потом мы (ЖСК — прим.автора) выросли до 200. На сегодняшний день в ЖСК осталось порядка 80 человек, потому что не у всех хватило нервов и сил, грубо говоря, не сломаться морально и не согласиться на кабальные условия аффилированного ЖСК. В нашем ЖСК на сегодняшний день есть дольщики с 1 А, 1 Б, 2 А, 2 В, 3 А, 3 Б "Шыгыс" и "Шыгыс 4", 1 очередь", — поясняет он.

При этом, по словам Данияра Абенова, они обращались в ЖСК компании, чтобы подписать соглашение и тогда у сторон появились бы взаимные обязанности, а также права. Но им отказали.

"У нас на руках первичная документация, чеки, договоры действующие, их никто не признал недействительными, их никто не оспаривает, на это имущество никто не претендует. Но ЕКК, ссылаясь на нормы, указанные в постановлении акима города, отказывала нам в передаче этих квартир", — отмечает председатель ЖСК.

Речь о постановлении акима, которое после обращений дольщиков, отменил Верховный суд. Частное определение было вынесено Генпрокуратуре, чтобы она привела его в соответствие.

"Этот документ не соответствует действующему законодательству, потому что он оформлен, как акт индивидуального применения, потому что в заголовке указано ТОО "Елорда курылыс компаниясы", то есть акимат, как к своему дочернему предприятию, даёт указание. Так как они находятся в их компетенции. Но в этом документе присутствуют нормы права общего применения. Потому что там предъявляются требования к физическим лицам, юридическим лицам РК", — говорит Данияр Абенов.

В постановлении говорилось, что квартиры передаются дольщикам на основании решения суда, подтверждающего право требования на имущество соответствующего ЖСК. Ссылаясь на этот пункт, людям и отказывали.

При том, что дольщики когда-то уже заключили договоры с застройщиком, имели на руках все чеки и другие подтверждающие право владения, документы. Акимат всё же отменил это постановление и уже вынес новое. Пайщики также оспаривают его через суд.

"ЕКК сделала нам предложение, что мы прекращаем все атаки по оспариванию постановления. Потому что для них оно является фундаментальным документом, он полностью регламентирует их деятельность. А взамен ЕКК признает наш иск, то есть она нам предложила подать на них в суд: о понуждении их передать нам квартиры. Сделку заключили устно. Суд удовлетворил наше требование передать нам наши квартиры в полном объёме. Но ЕКК теперь отказывается признавать решение суда", — объясняет мужчина.

Сначала, говорит он, ЕКК ссылалась на действующий в мае мораторий на регистрацию недвижимости. А когда истекал срок для обжалования, ЕКК сообщила об намерении оспорить решение суда.

"Со стороны ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" подано апелляционное заявление о несогласии с решением суда. Это общепринятая процедура, так как по всем договорам, в том числе и по договорам дольщиков, компания проходит две инстанции суда", — ответили в компании.

В самом решении специализированного межрайонного суда Астаны сказано, что ЕКК должно передать квартиры (помещения) ЖСК "Әділетті Шығыс" по списку, в котором 76 человек. При этом, по правилам статьи 244 Гражданско-правового кодекса, решение суда должно быть немедленно исполнено.

В 2020 году на завершение жилой группы 2 В ЖК "Шыгыс", готовность которого была больше 80 процентов, выделили почти миллиард тенге. К слову, в деятельности компании ТОО "Елорда курылыс компанияся" аудиторы на тот момент Счётного комитета, а ныне Высшей аудиторской палаты, обнаружили различные нарушения.

"Контрольным осмотром установлено, что ЕКК в договор от 4 мая 2020 года на завершение строительства ЖК "Шыгыс 2В" включены ранее выполненные работы по кровле на общую сумму 27,9 миллиона тенге. В договор от 9 июня 2020 года на завершение строительства ЖК "Жагалау 4-4" включены ранее выполненные работы на сумму 38,8 миллиона тенге. Это свидетельствует о формальном подходе при определении остаточного объёма работ и суммы затрат", — говорится в отчёте аудиторов.

При этом в нём приводятся и другие нарушения, среди которых несоответствие сумм бюджетных средств, противоречия по количеству проектно-сметной документации, а иногда и во все её отсутствие на некоторых объектах.

"В ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" отсутствует ПСД по трём объектам не завершенного строительства (ЖК "Шыгыс группа 5 очередь 1", ЖК "Шыгыс группа 4 очередь 2", ЖК "Жагалау 4 полигон 3"), которые на момент планирование бюджетных средств были у застройщика и в настоящее время судебными решениями (от 22.06.2020г. и 19.08.2020г.) переданы в ЖСК. Таким образом, сумма бюджетных средств на завершение строительства в размере 4,5 миллиарда тенге, выделена в нарушение принципа обоснованности, предусмотренного подпунктом 9) статьи 4 Бюджетного кодекса. Данные средства были перераспределены на другие проблемные объекты", — следует из выводов ВАП.

Информацию о нарушениях, которые допустило ТОО "Елорда курылыс компаниясы", аудиторы передали в правоохранительные органы. Однако последовали ли какие-либо меры в отношении должностных лиц компании, неизвестно.

Сами дольщики говорят и о других проблемах. Изначально им обещали чистовую отделку, но по факту сдали в черновой. Многие заявленные материалы в процессе стройки заменили на дешёвые. Дом уже сдали в эксплуатацию, но не завершили работы по фасаду, не застеклили проёмы техэтажей. А земельные участки, по словам людей, не переоформлены на кондоминиум.