Долгожданная функция появится в WhatsApp

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WhatsApp скоро позволит пользователям отправлять видео в высоком качестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В мессенджере появится иконка, благодаря которой пользователи смогут выбирать качество отправляемых роликов.

"Опция не позволяет пользователям делиться видео в их первоначальном качестве, но оно значительно улучшается при помощи новой функции", – говорится на портале WABetaInfo.

Однако функция не будет распространяться на статусы. Специалисты WABetaInfo отмечают, что функция находится на стадии разработки. Новую опцию могут внедрить в будущем обновлении приложения.