Договорных матчей не было - в Минспорта ответили на лидерство Казахстана в антирейтинге

Фото: ФК "Кайрат"

В министерстве культуры и спорта прокомментировали включение Казахстана в рейтинг спортивно-коррумпированных стран мира, передаёт BaigeNews.kz. "Антисписок" составлялся спортивной аналитической компанией Sportradar. Напомним, Казахстан в нём занял четвёртое место с 43 подозрительными играми за 2022 год, что вызвало шквал критики со стороны болельщиков в социальных сетях.

В ответе на официальный запрос редакции, в министерстве сообщили, что исследования Sportradar были основаны на данных по сделанным ставкам на матчи в мировых букмекерских конторах и в разрезе всех видов спорта, а не конкретно только футбола.

"В информации изложена суммарная статистика о подозрительных спортивных событиях, в которых букмекерские конторы были вынуждены выплатить значительные призовые суммы своим клиентам. При этом представленные данные не озвучивают конкретные матчи, проведенные у нас в стране, которые вызвали подозрения. Соответственно на основе данной информации невозможно делать какие-либо выводы и заключения", - говорится в ответе на запрос.

В Минспорта утверждают, что в 2022-2023 годах ФИФА и УЕФА не зарегистрировали, по крайней мере официально, никаких договорных матчей в чемпионате и первенствах под эгидой Казахстанской Федерации футбола.

В ведомстве также сообщили, что в КФФ с 2018 года есть специальный сотрудник по так называемой честной игре - офицер "интегрити". Его задача - во взаимодействии с ФИФА и УЕФА расследовать матчи, у которых есть признаки договорных. А в этом году даже была создана целая "Служба безопасности соревнований и интегрити", которая фактически должна заниматься недопущением договорных матчей.

Что касается потенциальной коррупции в футболе, с ней должен бороться Департамент внутреннего аудита.

Кто будет нести ответственность за включение Казахстана в этот "антирейтинг", в министерстве спорта, к сожалению, не сообщили.