Казахстан вошёл в топ-10 "спортивно коррумпированных" стран мира

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Аналитики считают, что всплеск количества подозрительных матчей произошёл из-за экономических потрясений.

Казахстан оказался в десятке самых "спортивно коррумпированных" страны в мире по данным спортивной аналитической компании Sportradar, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. Сообщается, что её эксперты в 2022 году признали подозрительными 1212 спортивных матчей, что сразу на 307 матчей больше по сравнению с 2021-м (плюс 34 процента). Показатель превысил значение в тысячу спортивных соревнований впервые с момента запуска универсальной системы обнаружения случаев мошенничества в 2015 году.

На десятку худших в этом плане стран пришлось 47,1 процента всех подозрительных матчей в мире. Казахстан в этом антирейтинге занял 4-е место с 43 подозрительными играми за 2022 год. Хуже чем в Казахстане обстояла ситуация в Бразилии (152 подозрительных матча), России (92 матча) и Чехии (56 матчей), лучше — в Китае (41 матч), Греции (40 матчей) и Аргентине (39 матчей).

На мужские соревнования пришлось 1188 подозрительных матчей, на женские — 24 матча. Серьёзный всплеск количества подозрительных матчей в спорте, по данным аналитиков, произошёл вследствие экономических потрясений, от которых в 2022 году пострадала большая часть мира. В результате за пределами высших эшелонов многие соревнования, команды и спортсмены столкнулись с растущим финансовым давлением, которое, несомненно, негативно повлияло на эту тенденцию.

В разрезе макрорегионов наибольшее количество подозрительных матчей зафиксировали в Европе — 630. Следом идут Азия и Южная Америка — 240 и 225 матчей соответственно. На Африку пришлось 93 подозрительных матча, на Северную Америку — 23. При этом серьёзный рост количества таких спорных матчей отметили в Африке и Южной Америке: на 82 процента и на 72 процента за год соответственно.

Почти две трети подозрительных игр пришлось на такой популярнейший вид спорта, как футбол — 775 матчей, что на 11,5 процента больше по сравнению с 2021 годом. Следом идёт баскетбол — 220 матчей, что в 3,5 раза показателей прошлого года. На теннис пришлось 75 подозрительных матчей, рост за год — на 41,5 процента. Вопросы у специалистов вызвали также состязания по настольному теннису (62 подозрительных матча) и киберспорт (36 матчей). На крикет, хоккей, гандбол и прочие виды спорта пришлись лишь 3,6 процента от общего числа подозрительных матчей.

Неудивительно, что большинство подозрительных матчей пришлось именно на футбол: это не только самый популярный вид спорта в мире, но также и самый предпочитаемый для ставок. В то же время наблюдается значительный рост количества подозрительных соревнований вне футбола: так, если в 2021 году на долю футбола приходилось сразу 77 процентов всех вызывающих вопросы матчей, а в прочих видах спорта их количество составляло всего 210, то уже в 2022 году — 437.

Заметим: большие доли подозрительных матчей в футболе были отмечены в играх второй и третьей лиг: 30,6 процента и 29,03 процента соответственно. При этом на первую, или высшую, лигу пришлось лишь 17,5 процента подозрительных матчей.

В футболе наблюдалась также и наибольшая доля подозрительных матчей: 0,59 процента всех футбольных поединков за 2022 год, или один подозрительный матч на каждые 177 игр. Следом идут баскетбол (0,51 процента), киберспорт (0,2 процента), теннис (0,07 процента) и настольный теннис (0,04 процента). В целом за 2022 год частота подозрительных матчей во всех видах спорта составила одну игру на каждые 476 игр, или 0,21 процента от всех спортивных событий.

Самая высокая концентрация подозрительных матчей именно в футболе подтверждается также данными IBIA (Международной ассоциации честных ставок и пари). Ассоциация сообщает, что на матчи пяти ведущих футбольных лиг, лигу чемпионов и лигу Европы приходится менее 25 процентов объёма ставок, в то время как на игры других лиг поставили более трёх четвертей всех средств, или 110 миллиардов долларов. США. От этой ситуации страдают лицензионные букмекерские конторы, теряющие из-за договорных матчей 25 миллионов долларов США в год.

Тем временем в Казахстане объём услуг по организации азартных игр и заключению пари за 2022 год достиг 553,7 миллиарда тенге — сразу в 7,5 раза больше, чем в 2021-м.

Для сравнения: в целом объём услуг в области спорта, организации отдыха и развлечений за 2022 год составил 589,6 миллиарда тенге — на 47,7 процента больше по сравнению с 2021-м. При этом на деятельность спортивных клубов пришлось лишь 31,8 миллиарда тенге, рост за год — всего на 22,5 процента.