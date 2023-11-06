Доброжелательную обстановку на выборах акимов отметил наблюдатель

В Казахстане впервые прошли выборы акимов пилотных районов и городов областного значения. О том, как проходил процесс подачи голосов и были ли какие-то нарушения корреспондент BaigeNews.kz поинтересовался у председателя Коалиции общественных наблюдателей "Дауыс" Толегена Кунадилова.

"Информация о нареканиях к работе избирательной комиссии, либо каких-либо нарушениях, которые могут повлиять на выборный процесс, его законность и открытость, не поступало. Твёрдо можем сказать, что выборы прошли честно, открыто и справедливо. Наблюдатели отмечали доброжелательную обстановку среди избирателей, праздничное настроение. Каких-либо провокаций, скандалов не было. Обычно в сельской местности таких ситуаций не бывает, потому что люди там все друг друга знают", - отметил он.

Наблюдатель подчеркнул, что электоральная культура населения в Казахстане растёт с каждым годом, и в сельской местности население начинает понимать такой принцип демократии как выборы.

"Вчера на 1436 открытых избирательных участках сидели наши наблюдатели. С шести утра вместе с членами избирательной комиссии они заходили на участки и по установленному алгоритму вели свою работу до конца подсчёта голосов. Порядка 2800 наблюдателя принимало участие у нас в выборном процессе посменно", - сказал он.

Согласно отчёту Центральной избирательной комиссии, за выборами следили около 8500 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ РК. Явка избирателей составила 62,79 %.

Ранее сообщалось, что больше половины кандидатов в акимы районов и городов – самовыдвиженцы. Средний их возраст составил 47 лет.