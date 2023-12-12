До конца зимы без тепла казахстанцы не останутся - Роман Скляр

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр гарантирует, что отопительный сезон в Казахстане пройдет нормально, передаёт BaigeNews.kz.

"На тех объектах, где проведен ремонт, гарантирую, что люди не останутся без тепла. Во многих СМИ я читаю, очень интересно, когда пишут, что произошла трагедия еще одна или коллапс коммунальный. Ничего, ответственно заявляю, такого не произошло. Станция обновилась. Новое оборудование, которое откачивает пульпу, вышло из строя. Вода разлилась по одному из цехов. Тем не менее, запасы на станции были. Оборудование работало, котлы сразу же зажгли в считанные минуты. Коэффициент полезного действия в сравнении с прошлым отопительным сезоном вырос. Если давал 35 Гкал, сейчас дает 100 Гкал. Поэтому уверенно об этом говорю", - сказал Роман Скляр на брифинге в Правительстве.

Первый заместитель премьер-министра, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что несет личную ответственность за теплоснабжение в стране.

"За это отвечают местные исполнительные органы, поэтому мы все ответственны и уделяем этому большое внимание. Не один вопрос не остаётся без внимания. Все вложения в ТЭЦ видны. Надежность энергоисточников теплосетей в текущем отопительном сезоне гораздо выше нежели в прошлом году", - сказал Скляр.

Ранее глава Минэнерго сообщил, технологические нарушения на тепловых сетях в Степногорске, Балхаше, Актау и Кокшетау ликвидированы, и в настоящее время все жители подключены к отоплению.