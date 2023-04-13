До 12 млн тонн в год хотят увеличить мощность Шымкентского НПЗ

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что мощность Шымкенстского нефтеперерабатывающего завода необходимо увеличить до 12 миллионов тонн в год. Такое заявление он сделал во время совещания по актуальным вопросам развития Шымкента и реализации поручений, данных им в рамках рабочей поездки в мегаполис 27 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что Минэнерго нужно пересмотреть подходы к расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с увеличением его мощности с шести до 12 миллионов тонн в год вместо девяти миллионов тонн, как это планировалось ранее. При этом требуется синхронизировать эту работу со строительством новых перерабатывающих производств.

"Нам не нужны полумеры. В этот проект будут вкладываться значительные средства, поэтому необходимо сразу делать увеличение мощности на шесть миллионов тонн в год. Спрос на ГСМ из года в год увеличивается. Экономика растёт, население растёт, предприятия наращивают свои обороты. Эти процессы нужно поддерживать, в том числе за счёт увеличения производства ГСМ", — сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы расширения торгово-логистического центра в рамках создания южного регионального хаба и запуска новых промышленных предприятий по глубокой переработке нефтяного сырья вокруг НПЗ.

С участием руководителей центральных госорганов и акимата города также рассмотрены меры по строительству жилья, автодорог, инженерной инфраструктуры индустриальных зон "Жұлдыз", "Бозарық" и "Тассай", реконструкции систем отопления и насосных станций, модернизации котельных, возведению объектов водоснабжения в населённом пункте "Сайрам" и магистрального канализационного коллектора "Тұран" вдоль Алматинской трассы. Рассмотрены меры по открытию новых объектов культуры и образования, реализации кредитного жилья, увеличению доли местного содержания в закупках, газоснабжению жилого массива "Қайнарбұлақ", совершенствованию механизма предоставления земельных участков социально-предпринимательских корпораций для инвестпроектов и ряд других.