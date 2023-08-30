  • 30 Августа, 19:20
  • BAIGENEWS
Уникальный цех по производству селена открыли в Балхаше
Токаев призвал правозащитников к тесной работе с гражданским обществом
Казахстанка выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юниоров
Запретить ввоз "праворульных" авто предлагают в Казахстане
Яркую комету Нишимура можно будет увидеть в сентябре
Как в Жамбылской области уничтожили почти 50 тысяч вейпов
На 17% снизилась преступность в Казахстане - МВД
Водителя Кайрата Нуртаса оштрафовали
Двукратный чемпион Африки перешёл в казахстанскую велокоманду
Александр Бублик проиграл в первом же матче на US Open
Елена Рыбакина разгромила соперницу на старте US Open-2023
Cерная кислота разлилась в Экибастузе
44 солдата-срочника попали в больницу в Кокшетау
Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау
Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах

До 100 процентов хотят довести обеспеченность питьевой водой в Актюбинской области

Сегодня, 17:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Актюбинской области Сегодня, 17:35
Сегодня, 17:35
170
Фото: акимат Актюбинской области

Актюбинская область своевременно выполняет проекты по развитию инфраструктуры. Одним из доказательств является то, что в следующем году местные власти намерены довести уровень обеспеченности населения чистой питьевой водой до 100 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Сегодня уровень обеспеченности достигает 98,6 процента.

В этом году будет проложен водопровод в 32 сёлах с населением более 10 тысяч человек. 

Также в этом году будут газифицированы 12 сёл с населением более девяти тысяч человек. Уровень обеспеченности газом населения достигнет 94,4 процента.

Для газоснабжения 30 сёл в следующем году готовятся проекты на сумму 22 миллиардов тенге.

"Во исполнение поручения Президента страны  по стопроцентному охвату населения питьевой водой до 2025 года проводится ряд работ. В текущем году планируется обеспечить водой более 30 сёл", - говорит руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области Ержан Муздыбаев.

За 7 месяцев текущего года в области введено в эксплуатацию 465 тысяч квадратных метров жилья. До конца года планируется достигнуть самого большого показателя в истории области - 1,3 миллиона квадратных метров жилья.

При этом за счёт бюджетных средств ведется строительство жилых домов на 3750 квартир. Всего до конца года квартирами будут обеспечены 1112 семей.

В жилищной сфере с 2015 года стоит на повестке дня проблема дольщиков. Сегодня в регионе 540 дольщиков вложивших 3,5 миллиарда тенге в 11 объектов жилищного строительства.  

Под  строгим контролем акима области по данному вопросу было принято оперативное решение и утверждена специальная "Дорожная карта". В настоящее время по всем объектам найдены потенциальные инвесторы и до конца года свои квартиры получат 285 дольщиков. По остальным 255 квартирам ведутся соответствующие работы.

В городе Актобе 12 объектов, строительство которых затянулось. На сегодняшний день в рамках "Дорожной карты" уже введен в эксплуатацию один объект, два сооружения подлежат сносу.  Ведутся строительные работы по остальным девяти объектам. 

"Я дольщик дома, строящегося в 12 микрорайоне. Строительство остановилось из-за подорожания материалов. Только после того, как аким области вмешался и занялся непосредственно этим вопросом, строительные работы возобновились. Каждый день приезжаю на стройплощадку и наблюдаю за тем, как идут работы. Спасибо строителям, которые, активно ведут работу. Появилась уверенность, что мы скоро войдем в наш дом и отпразднуем новоселье", — говорит житель города Асылбек Сабит.

Самое читаемое

Наверх