До 100 процентов хотят довести обеспеченность питьевой водой в Актюбинской области

Актюбинская область своевременно выполняет проекты по развитию инфраструктуры. Одним из доказательств является то, что в следующем году местные власти намерены довести уровень обеспеченности населения чистой питьевой водой до 100 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Сегодня уровень обеспеченности достигает 98,6 процента.

В этом году будет проложен водопровод в 32 сёлах с населением более 10 тысяч человек.

Также в этом году будут газифицированы 12 сёл с населением более девяти тысяч человек. Уровень обеспеченности газом населения достигнет 94,4 процента.

Для газоснабжения 30 сёл в следующем году готовятся проекты на сумму 22 миллиардов тенге.

"Во исполнение поручения Президента страны по стопроцентному охвату населения питьевой водой до 2025 года проводится ряд работ. В текущем году планируется обеспечить водой более 30 сёл", - говорит руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области Ержан Муздыбаев.

За 7 месяцев текущего года в области введено в эксплуатацию 465 тысяч квадратных метров жилья. До конца года планируется достигнуть самого большого показателя в истории области - 1,3 миллиона квадратных метров жилья.

При этом за счёт бюджетных средств ведется строительство жилых домов на 3750 квартир. Всего до конца года квартирами будут обеспечены 1112 семей.

В жилищной сфере с 2015 года стоит на повестке дня проблема дольщиков. Сегодня в регионе 540 дольщиков вложивших 3,5 миллиарда тенге в 11 объектов жилищного строительства.

Под строгим контролем акима области по данному вопросу было принято оперативное решение и утверждена специальная "Дорожная карта". В настоящее время по всем объектам найдены потенциальные инвесторы и до конца года свои квартиры получат 285 дольщиков. По остальным 255 квартирам ведутся соответствующие работы.

В городе Актобе 12 объектов, строительство которых затянулось. На сегодняшний день в рамках "Дорожной карты" уже введен в эксплуатацию один объект, два сооружения подлежат сносу. Ведутся строительные работы по остальным девяти объектам.