Малахова назначили председателем Агентства по финансовому мониторингу

Дмитрий Малахов назначен председателем Агентства РК по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду

"Указом Главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Дмитрий Малахов родился 27 августа 1974 года в Кокшетау. В 1995 году окончил Алматинскую высшую школу МВД РК, а в 2005 году - Университет экономики и финансов имени Рыскулова по специальности "Юрист - правовед, экономист".

В разные годы занимал должности заместителя руководителя департаментов регионального и центрального аппарата МВД, Финпола и Нацбюро по противодействию коррупции. Был руководителем Оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК, зампредом Агентства РК по противодействию коррупции, первым заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции, зампредом Агентства РК по финмониторингу, председателем Агентства РК по финансовому мониторингу.

Награжден орденом "Айбын" ІІ степени, юбилейными и ведомственными наградами.