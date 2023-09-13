"Директор предлагает деньги, чтобы мы забрали заявление" — мама избитого школьника из Бесагаша

Мама девятилетнего мальчика из села Бесагаш Алматинской области, пытавшегося покончить с собой из-за издевательств школьников, рассказала подробности инцидента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Напомним, после избиения в школе мальчик выпил пачку таблеток и написал предсмертную записку. Пришедшая домой мама ребёнка обнаружила его в тяжелом состоянии. Женщина вызвала скорую помощь — и мальчику сделали промывание желудка. Четвероклассник решил свести счеты с жизнью из-за травли и издевательств, которые устроили ему сверстники. Мать пострадавшего ребенка заявляет: одноклассники завели мальчика в школьный туалет, где избили, обстригли волосы и порвали рубашку.

"Его били, пинали, душили. Конфеты в туалет засовывали, ему в рот совали, волосы отрезали, вещи порвали. Напился этих лекарств. Мы в воскресенье были в больнице. Сейчас у него психологическое расстройство: он не кушает, ни с кем не разговаривает. Директор предлагает нам деньги, чтобы мы забрали заявление из прокуратуры, Талгарского РОВД, но я отказалась", — рассказала мама школьника Асем Бигалиева.

Асем Бигалиева одна воспитывает двоих детей. Семья снимает времянку. Женщина показала предсмертную записку сына, где Саят рассказывает об избиении. В письме мальчик объясняет: сверстники часто унижали его, потому что у него нет отца. Сейчас школьник дома и практически ни с кем не разговаривает. Директор школы, конечно, отрицает факт издевательств над учащимся.

"В 2 ночи бабушка отправляет сообщение в чат Бесагаш, что ребенка обидели. Они называют двоих ребят. Сами ребята отрицают. Там узкий коридор. Если бы были какие-то трения, обязательно кто-нибудь заметил бы. Это же дети. Они обязательно сказали бы, что там драка или еще что-то. Такого сигнала не было", — прокомментировала директор средней школы № 29 Назым Сарсебаева.

После попытки суицида школьника в учебное заведение с проверкой наведались сотрудники министерства просвещения. Чиновники от образования опрашивают директора школы и педагогов. К слову, здесь обучаются 1700 детей.

"Создана рабочая группа. Представители министерства просвещения, а также управления образования Алматинской области в срочном порядке выехали на место происшествия. Данный факт на контроле комитета по охране прав детей и минпросвещения", — рассказала главный эксперт комитета по охране прав детей министерства просвещения РК Жибек Нуржан.

Мама мальчика уже обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители начали расследование по статье "Доведение до самоубийства". Виновникам может грозить от трех до восьми лет тюрьмы.

"При проверке установлено, что несовершеннолетний ребенок, находясь дома, выпил около 10 штук таблеток. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок для полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", — сообщил официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Школа, где произошло ЧП, находится под пристальным вниманием чиновников от образования и правоохранительных органов. В прокуратуре уже назвали виновных, которые допустили конфликт. В надзорном органе хотят наказать директора школы и педагогов. А мать пострадавшего ребенка планирует перевести сына в другое учебное заведение.

Также после происшествия в отделе образования Талгарского района рассказали, что создана рабочая группа, которая будет проводить все необходимые расследования.