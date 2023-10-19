Директор ICAO посетил аэропорт Алматы

Региональный директор Европейского и Североатлантического бюро ИКАО Николя Ралло ознакомился с деятельностью международного аэропорта Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Сообщается, что директора Европейского и Североатлантического бюро Международной организации гражданской авиации (ICAO) Николя Ралло проинформировали о строительстве нового пассажирского терминала, которое планируют завершить в августе 2024 года, сейчас работы выполнены на 77%.

Представителю ICAO также продемонстрировали современное оборудование, позволяющее принимать воздушные суда без ограничений в самых сложных метеоусловиях.

Среди перспектив развития аэропорта - переход к использованию авиатоплива марки Jet A-1 во втором квартале 2024 года. Также представители аэропорта отметили свою заинтересованность в переходе на использование экологически чистого авиационного топлива (SAF).

Николя Ралло позитивно отметил проводимую работу в части повышения уровня соответствия аэропорта стандартам ИКАО.

Отмечается, что аэропорт Алматы считается лидером в Казахстане по пассажирским и грузовым перевозкам и планирует наращивать объёмы стать авиационным хабом в регионе. По итогам 2022 года пассажиропоток составил 7,2 миллиона человек, это на 18% больше по сравнению с 2021 годом. Динамика роста сохраняется и в этом году, за восемь месяцев 2023 года перевезено 6,2 миллиона пассажиров.