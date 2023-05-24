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Директор "Балхаш су" лишился должности после аварии на водопроводе
Директор "Балхаш су" освобождён от занимаемой должности после аварии на водопроводе, оставившей город без воды на несколько дней. Об этом аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщил на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.
"Руководитель освобождён от должности. Сейчас подбирают нового руководителя", - сказал аким, отметив, что "Балхаш су" имеются проблемы, давно требующие решения.
Необходимо закупить оборудование для стабильной работы водопровода, а также провести ревизию сети протяженностью 22 километра.
"До конца года мы должны обеспечить стабильность работы водопровода. Второй момент – строительство резервного водовода. Для такого города необходим резервный водовод. Акимат города приступил к разработке проектно-сметной документации. Этот вопрос у меня на личном контроле", - заверил Булекпаев.
Напомним, 4 апреля на магистральном водопроводе в Балхаше произошла авария. Горожане несколько дней сидели без воды. 7 апреля аким области поручил рассмотреть соответствие занимаемой должности руководителя "Балхаш су".
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