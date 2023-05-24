Директор "Балхаш су" лишился должности после аварии на водопроводе

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Директор "Балхаш су" освобождён от занимаемой должности после аварии на водопроводе, оставившей город без воды на несколько дней. Об этом аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщил на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

"Руководитель освобождён от должности. Сейчас подбирают нового руководителя", - сказал аким, отметив, что "Балхаш су" имеются проблемы, давно требующие решения.

Необходимо закупить оборудование для стабильной работы водопровода, а также провести ревизию сети протяженностью 22 километра.

"До конца года мы должны обеспечить стабильность работы водопровода. Второй момент – строительство резервного водовода. Для такого города необходим резервный водовод. Акимат города приступил к разработке проектно-сметной документации. Этот вопрос у меня на личном контроле", - заверил Булекпаев.

Напомним, 4 апреля на магистральном водопроводе в Балхаше произошла авария. Горожане несколько дней сидели без воды. 7 апреля аким области поручил рассмотреть соответствие занимаемой должности руководителя "Балхаш су".