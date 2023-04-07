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pixabay.com Сегодня, 18:34
132
Сегодня, 18:34
132
Фото: pixabay.com

Новая авария на водопроводе в Балхаше: город без воды четвёртые сутки

Жители Балхаша четвёртые сутки сидят без воды. Вчера власти города обещали открыть подачу, но произошла очередная авария, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Крупная авария на магистральном водопроводе в районе насосной станции Балхаша случилась 4 апреля. Специалисты провели откачку воды из камеры отсекающей задвижки трубопровода. Обнаружилось, что причиной ЧП стала лопнувшая задвижка примыкающего трубопровода диаметром 300 мм.

6 апреля в акимате сообщили о том, что специалисты провели демонтаж задвижки на сливном трубопроводе диаметром 400 мм. от основного трубопровода диаметром 800 мм, и ремонтные работы завершены. Власти города обещали поэтапно запустить водоснабжение по всему городу.

Сегодня в пресс-службе акимата Балхаша сообщили, что 6 апреля городские резервуары начали заполнять чистой водой, однако при увеличении объёма закачиваемой жидкости заклинило задвижку на главной насосной станции.

"С целью исключения гидроударов и порывов на магистральном трубопроводе подача воды с главной насосной станции Токырау до городских резервуаров чистой воды производилась с постепенным ее увеличением. Во время очередного увеличения объёма подачи воды произошло заклинивание задвижки диаметром 500 мм на главной насосной станции, что не позволяет нам выйти на рабочие параметры", – сообщили в акимате.

Для жителей города, которые остались без питьевой воды, работают четыре водовоза. Один из них – в микрорайоне Конырат, другой – на станции Балхаш, ещё два перемещаются по городу, чтобы обеспечить водой все микрорайоны.

Аким области Ермаганбет Булекпаев дал поручения рассмотреть соответствие занимаемой должности руководителя "Балхаш су".

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Сегодня, 18:34
132
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