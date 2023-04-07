Новая авария на водопроводе в Балхаше: город без воды четвёртые сутки

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Жители Балхаша четвёртые сутки сидят без воды. Вчера власти города обещали открыть подачу, но произошла очередная авария, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Крупная авария на магистральном водопроводе в районе насосной станции Балхаша случилась 4 апреля. Специалисты провели откачку воды из камеры отсекающей задвижки трубопровода. Обнаружилось, что причиной ЧП стала лопнувшая задвижка примыкающего трубопровода диаметром 300 мм.

6 апреля в акимате сообщили о том, что специалисты провели демонтаж задвижки на сливном трубопроводе диаметром 400 мм. от основного трубопровода диаметром 800 мм, и ремонтные работы завершены. Власти города обещали поэтапно запустить водоснабжение по всему городу.

Сегодня в пресс-службе акимата Балхаша сообщили, что 6 апреля городские резервуары начали заполнять чистой водой, однако при увеличении объёма закачиваемой жидкости заклинило задвижку на главной насосной станции.

"С целью исключения гидроударов и порывов на магистральном трубопроводе подача воды с главной насосной станции Токырау до городских резервуаров чистой воды производилась с постепенным ее увеличением. Во время очередного увеличения объёма подачи воды произошло заклинивание задвижки диаметром 500 мм на главной насосной станции, что не позволяет нам выйти на рабочие параметры", – сообщили в акимате.

Для жителей города, которые остались без питьевой воды, работают четыре водовоза. Один из них – в микрорайоне Конырат, другой – на станции Балхаш, ещё два перемещаются по городу, чтобы обеспечить водой все микрорайоны.

Аким области Ермаганбет Булекпаев дал поручения рассмотреть соответствие занимаемой должности руководителя "Балхаш су".