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Аким Карагандинской области обвинил в некомпетентности руководство "Балхаш су"
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев в связи с аварией, оставившей жителей Балхаша на двое суток без воды, поручил провести служебное расследование. Глава региона потребовал выяснить причины случившегося и принять все необходимые меры, чтобы подобное не повторилось, передаёт BaigeNews.kz.
Булекпаев совершил рабочую поездку в Балхаш, побывал на месте аварии. Затем обсудил ситуацию на встрече с депутатами городского маслихата.
"Считаю, что руководство "Балхаш су" показало свою некомпетентность. Выяснилось, задвижка всё это время стояла в воде. Почему не проверяли? Поручаю рассмотреть вопрос соответствия руководителя занимаемой должности. Проведите служебное расследование. Поднимите проект, и, если были ошибки, всё надо исправить. Всё перепроверьте. Принимайте меры!" - сказал аким области.
Кроме того, Булекпаев обратил внимание на проблему с устаревшим оборудованием коммунальщиков и его нехватку.
На встрече также обсудили перспективы города и Балхашской курортной зоны. Разработан Комплексный план социально-экономического развития Балхаша на 2023–2027 годы.
Одна из важных задач – увеличение потока туристов. Для этого необходимо улучшать инфраструктуру.
В этом году начнут благоустраивать городскую набережную.
В ходе рабочей поездки Ермаганбету Булекпаеву представили проект, рассчитанный на два года. Запланировано благоустройство с установкой детских и спортивных площадок, беседок и созданием других удобств для отдыхающих.
"Деньги выделены, необходимо вовремя начать. Следите за качеством работ. Не надо сидеть в кабинетах, выходите и тщательно мониторьте!" – потребовал Ермаганбет Булекпаев от руководства города.
Аким области также проверил качество строящихся домов в Балхаше. В этом году для очередников в городе должны сдать две многоэтажки.
Кроме того, глава региона осмотрел нуждающееся в капитальном ремонте здание бывшего колледжа.
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