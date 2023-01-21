Димаш Кудайберген выступит на самом зрелищном фестивале планеты

Фото: Dimashnews.kz

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выступит на Spring gala festival в Китае. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Завтра я во второй раз приму участие в концерте Spring gala festival, который вошёл в Книгу Рекордов Гиннесса по количеству зрителей", — написал Димаш Кудайберген.

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Spring gala festival — зрелищная телевечеринка China Media Group, посвящённая китайскому новому году, проходит с 1983 года.

Фестиваль транслируют ежегодно в канун праздника на флагманском канале CCTV-1 и на международном уровне через Глобальную телевизионную сеть Китая. У гала-концерта самая большая аудитория среди всех развлекательных шоу в мире, поэтому он признан Книгой рекордов Гиннесса самой популярной телевизионной программой на планете. К примеру, известно, что выпуск 2018 года привлек внимание более миллиарда зрителей.

Программа включает в себя музыкальные, танцевальные, комедийные и драматические представления. Для многих китайских семей, в том числе зарубежных китайцев, стало ритуалом смотреть шоу в канун китайского Нового года.