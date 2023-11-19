Димаш Кудайберген презентует новый клип про вампиров
Сегодня, 16:54
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Сегодня, 16:54Сегодня, 16:54
118Фото: скриншот с видео
Всемирно известный певец, Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген в своих соцсетях проанонсировал свой новый клип, передаёт BaigeNews.kz.
Судя по опубликованному в Instagram тизеру, клип будет не свойственную артисту вампирскую тематику. У композиции специфическое название "When I ve got you" ("Когда я получил тебя")
"Новый клип и новая песня на подходе. Да будет шоу!", — написал Димаш.
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Напомним, в августе этого года Димаш Кудайберген удивил поклонников новой песней в коллаборации с диджеем Бураком Йетером, которая была создана в необычном для певца танцевальном жанре.
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