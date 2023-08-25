Димаш Кудайберген удивил поклонников новой песней
Сегодня, 12:53
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Сегодня, 12:53Сегодня, 12:53
225Фото: Baigenews.kz
Казахстанский певец Димаш Кудайберген выпустил новую песню в коллаборации с диджеем Бураком Йетером, передаёт BaigeNews.kz.
"Дорогие друзья, мы рады сообщить, что выпустили нашу новую песню "Weekend" с @burakyeter. Мы очень надеемся на вашу поддержку. Песня доступна на всех стриминговых платформах и на Youtube", - написал певец в Instagram.
На этот раз Димаш Кудайберген порадовал и одновременно удивил своих поклонников тем, что песня создана в необычном для певца танцевальном жанре. Песня "Weekend" исполнена на английском языке.
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