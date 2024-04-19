Девятиклассник пугал терактами в школах Атырауской области

Учащийся девятого класса одной из школ Атырауской области анонимно создал Теlegram-канал, где разместил угрозы о терактах, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Его личность установили сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Атырауской области совместно с отделом Антитеррористического центра ДКНБ.

В сообщении, опубликованном в Теlegram-канале, говорилось о якобы планируемых 21 апреля массовых убийствах в школах Индерского района. Там же школьник разместил фотографию огнестрельного автоматического оружия, которую скачал в интернете.

"В настоящее время проверяется его причастность к созданию других Telegram-каналов аналогичного характера. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. В МВД напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма", — сообщили в полиции.

18 апреля в мессенджере Telegram выявлена анонимная рассылка об угрозах нападения на школы Астаны. Эти сообщения прокомментировали в департаменте полиции Астаны.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато досудебное расследование.

В МВД напомнили, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусматривается до 5 лет лишения свободы.