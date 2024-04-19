Ложная информация о терактах в школах Астаны: начато досудебное расследование

МВД напомнило об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

18 апреля в мессенджере Telegram выявлена анонимная рассылка об угрозах нападения на школы города Астаны.

"По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато досудебное расследование. Проводятся все необходимые следственные действия. В обозначенных в сообщении местах приняты меры по обеспечению безопасности и усилению охраны, в связи с чем просим не поддаваться панике и доверять информации из официальных источников", – отметили в ведомстве.

Кроме того, организованной проверкой установлено, что аналогичная рассылка с угрозами ранее осуществлялась в различных регионах Российской Федерации. Видео, опубликованное в Telegram, является фейковым и распространялось 31 января 2024 года в Калуге РФ. Отметим, что подобные сообщения в феврале этого года распространялись в шести городах Казахстана – Актобе, Атырау, Алматы, Павлодар, Караганда и Костанай. За рассылку угроз были задержаны несовершеннолетние в городах Караганды и Костанай. Учитывая, что они не достигли возраста уголовной ответственности, их родители привлечены к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей. Одновременно ведется работа с администрацией мессенджеров о блокировке каналов, распространяющих ложную информацию.

МВД напоминает, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусматривается до 5 лет лишения свободы.