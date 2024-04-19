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Полиция опровергла сообщения с угрозами терактов в школах Астаны

Сегодня, 10:53
АВТОР
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stopfake.kz Сегодня, 10:53
Сегодня, 10:53
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Фото: stopfake.kz

Сообщения с угрозами терактов в школах прокомментировали в Департаменте полиции Астаны, передает BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

В одном из Telegram-каналов появились сообщения о планирующихся массовых расстрелах в школах Астаны. Автор утверждает, что определил уже дату – 19 апреля и "готов заходить в школы и убивать детей". При этом опубликовано фото оружия.

Департамент полиции Астаны сообщает, что информация не соответствует действительности.

"Департамент полиции сообщает, что публикация, распространенная в мессенджерах, в том числе в Теlegram, об угрозе терроризма в школах города не соответствует действительности. Организации образования проверены соответствующими службами. Просим жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации. Напоминаем, что за распространение заведомо ложных сообщений предусмотрена уголовная ответственность", — говорится в сообщении пресс-службы ДП г. Астаны.

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