Полиция опровергла сообщения с угрозами терактов в школах Астаны

Сообщения с угрозами терактов в школах прокомментировали в Департаменте полиции Астаны, передает BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

В одном из Telegram-каналов появились сообщения о планирующихся массовых расстрелах в школах Астаны. Автор утверждает, что определил уже дату – 19 апреля и "готов заходить в школы и убивать детей". При этом опубликовано фото оружия.

Департамент полиции Астаны сообщает, что информация не соответствует действительности.