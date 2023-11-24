Девять лет колонии получил экс-судья за взятку в Костанае

В Костанае вынесли приговор экс-председателю коллегии по административным делам областного суда Аскару Дарбаеву по делу о взятке в 19 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На процессе выяснилось, что в 2021 году Дарбаев запросил деньги с владельца фирмы по добыче песка, который судился из-за земельных участков. Судья обещал положительно решить вопрос бизнесмена за 100 тысяч долларов, в итоге договорились о сумме в 40 тысяч долларов.

На скамье подсудимых был также мужчина, который передавал деньги судье от предпринимателя. Посредник — знакомый судьи — на процессе рассказал, что брал эту сумму в долг. Но его версия не получила подтверждения. В результате мужчину приговорили к году колонии минимальной безопасности.

Аскара Дарбаева суд признал виновным в получении взятки в крупном размере и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы. Также ему запретили занимать должности на государственной службе в течение жизни.

В ВКО председатель специализированного межрайонного экономического суда Ернар Ерболатов стал фигурантом расследования по делу о хулиганстве. Ранее жительница Усть-Каменогорска позвонила в полицию глубокой ночью и рассказала, что неизвестный разбил стекло на её машине, а когда женщина бросилась во двор, погромщик ударил её в грудь, повалил на землю и пнул.