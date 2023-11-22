Пинал женщину и повредил десяток машин: судью подозревают в хулиганстве в ВКО
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Председатель Специализированного межрайонного экономического суда стал фигурантом расследования по делу о хулиганстве в ВКО. Информацию подтвердили в прокуратуре области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
История с избиением пенсионерки и десятком поврежденных авто наделала шуму на минувшей неделе.
Злоумышленника посчитали тезкой служителя Фемиды. Но оказалось, что пинал женщину и крушил авто судья. Так гласят материалы дела.
15 ноября в половине пятого утра хулигана задержала полиция. В прокуратуре уточнили, что в отношении Ернара Ерболатова, начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК.
"Генеральной прокуратурой в соответствии с требованиями статьи 550 УПК дано согласие на продолжение досудебного расследования по уголовному делу в отношении председателя Специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области Ерболатова Ернара Ерболатулы. Следственным управлением департамента полиции ВКО проводится досудебное расследование", - сообщил прокурор ВКО Аймат Байшулаков.
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