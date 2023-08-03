Детский центр открыли в бывшей резиденции президента в Жамбылской области

В Жамбылской области на базе бывшей резиденции президента открыли учебно-оздоровительный центр "Мөлдір бұлақ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Это первый в области учебно-оздоровительный центр, который будет работать круглый год. Каждую смену здесь будут отдыхать 50 учеников школ Тараза и десяти районов с пятого по девятый классы. Продолжительность смены летом – 12 дней, в остальные сезоны – 24 дня.

Центр расположен на территории площадью 10 гектаров. Здесь есть учебные кабинеты, спортивные площадки, кабинеты для творческих клубов и кружков различных направлений, столовая. Созданы все условия для инклюзивного обучения. На территории центра также есть зона отдыха.