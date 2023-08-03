Детский центр открыли в бывшей резиденции президента в Жамбылской области
Сегодня, 05:08
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Сегодня, 05:08Сегодня, 05:08
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122Фото: акимат Жамбылской области
В Жамбылской области на базе бывшей резиденции президента открыли учебно-оздоровительный центр "Мөлдір бұлақ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
Это первый в области учебно-оздоровительный центр, который будет работать круглый год. Каждую смену здесь будут отдыхать 50 учеников школ Тараза и десяти районов с пятого по девятый классы. Продолжительность смены летом – 12 дней, в остальные сезоны – 24 дня.
Центр расположен на территории площадью 10 гектаров. Здесь есть учебные кабинеты, спортивные площадки, кабинеты для творческих клубов и кружков различных направлений, столовая. Созданы все условия для инклюзивного обучения. На территории центра также есть зона отдыха.
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