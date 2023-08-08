"Дети в регионах не имеют доступа к качественному образованию" - Алихан Смаилов

Для улучшения качества образования в селах Минпросвещению ежегодно необходимо модернизировать по 1000 школ. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, многие дети в регионах не имеют доступа к качественному образованию. Особенно острая ситуация в Атырауской, Мангистауской, Алматинской и Туркестанской областях.

"В сельских школах из-за нехватки оснащенных кабинетов многие лабораторные и практические работы по физике, химии, биологии не проводятся на должном уровне. Такие школы непривлекательны ни для педагогов, ни для учащихся", — сказал Алихан Смаилов.

Он также обратил внимание на то, что не утверждены четкие требования к модернизации школ. Каждая школа трактует модернизацию по-своему, как ей удобно.

"Вместо комплексного обновления школы отчитываются только по одному или двум видам работ: текущий ремонт, обновление столовой или библиотеки. Побелили стены – модернизация проведена, можно отчитываться. В итоге на местах ни учащиеся, ни родители, ни общественность не видят ощутимых изменений в своих школах", — указал премьер-министр.

Такой подход Алихан Смаилов назвал формальным и не позволяет улучшить качество образования и обеспечивать комфортные условия в школах. Премьер-министр также остановился на проблеме безопасности.

"Согласно требованиям безопасности, срок хранения информации с видеокамер должен составлять не менее 30 дней, однако не во всех учреждениях это выполняется. Не ведется на постоянной основе мониторинг соблюдения требований безопасности со стороны Минпросвещения и МВД. В результате нет порядка в системе учета камер, турникетов, тревожных кнопок и их подключения к центрам оперативного управления", — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр поручил: оперативно разработать и утвердить стребования и контрольный механизм по комплексной модернизации объектов образования и до 15 августа провести полную инвентаризацию систем видеонаблюдения в государственных и частных школах.