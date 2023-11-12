Дети одного из сёл области Жетісу мечтают о здании школы

В селе Каратал области Жетісу нет школы. Больше сотни детей среднего звена учатся в соседних населённых пунктах. А школьники помладше занимаются в приспособленном здании, где нет условий для организации качественного учебного процесса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Здание начальной школы в селе Каратал построено больше полувека назад. С годами оно обветшало, а капитальный ремонт здесь ни разу не проводили. Поэтому создать условия для качественного учебного процесса невозможно.

Все эти годы школа отапливается на твердом топливе, в сутки уходит до 40 кг угля, а в сильные морозы — до 200. Из-за нехватки кабинетов дети здесь учатся в 2 смены. Школьникам постарше приходится учиться в школах ближайших сельских округов.

"В последние годы мы наладили развозку детей в другие школы. Но зимой родители переживают за безопасность своих детей. Мы многие годы поднимали проблему строительства новой школы в нашем селе. Население с каждым годом увеличивается, растет и число детей", — рассказал и. о. директора начальной школы села Каратал Кусайын Куренов.

В следующем году этот вопрос должен разрешиться: в Каратале начали строить новую школу на 120 мест. Сейчас работы завершены на 60 процентов.

"Самая главная задача — завершить кровлю здания. Затем уже запустим отопление и тогда зимой сможем проводить все отделочные работы", — отметил прораб Есен Карманов.

По словам заместителя акима Коксуского района Даулета Кенжеханулы, в 2023 году сдали в эксплуатацию 2 новые школы. Запланирован капитальный ремонт еще 3. В самом районном центре уже выделено 2 гектара на строительство еще одной школы на 600 мест. А здание долгожданной школы в Каратале планируют вести в эксплуатацию к лету 2024 года.