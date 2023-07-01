Дети кулаками сломали лифт в многоэтажке Актау и вызвали гнев соседей

Фото: рixabay.com

Жильцов ЖК возмутили действия детей, которые без причины сломали новый лифт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inAktau.kz.

Как сообщается, инцидент произошел в жилом комплексе Juldyz Palace, расположенном в 28 микрорайоне.

На камеры видеонаблюдения попали дети, которые без причины стали бить кулаками по панели лифта и нажимать на кнопку вызова.

Увиденное вызвало негодование со стороны жильцов дома.