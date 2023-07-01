Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Дети кулаками сломали лифт в многоэтажке Актау и вызвали гнев соседей
рixabay.com Сегодня, 01:21
75
Сегодня, 01:21
75
Фото: рixabay.com

Дети кулаками сломали лифт в многоэтажке Актау и вызвали гнев соседей

Жильцов ЖК возмутили действия детей, которые без причины сломали новый лифт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inAktau.kz.

Как сообщается, инцидент произошел в жилом комплексе Juldyz Palace, расположенном в 28 микрорайоне.

На камеры видеонаблюдения попали дети, которые без причины стали бить кулаками по панели лифта и нажимать на кнопку вызова.

Увиденное вызвало негодование со стороны жильцов дома.

"Уважаемые родители, покажите это своим детям и объясните, что так делать нельзя", - сказали они.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:21
75
Поделитесь:
Наверх