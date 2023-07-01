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75Фото: рixabay.com
Дети кулаками сломали лифт в многоэтажке Актау и вызвали гнев соседей
Жильцов ЖК возмутили действия детей, которые без причины сломали новый лифт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inAktau.kz.
Как сообщается, инцидент произошел в жилом комплексе Juldyz Palace, расположенном в 28 микрорайоне.
На камеры видеонаблюдения попали дети, которые без причины стали бить кулаками по панели лифта и нажимать на кнопку вызова.
Увиденное вызвало негодование со стороны жильцов дома.
"Уважаемые родители, покажите это своим детям и объясните, что так делать нельзя", - сказали они.
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