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Десятки жилых домов до сих пор остаются без отопления в Экибастузе

1 Ноября, 09:37
АВТОР
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smahem.com 1 Ноября, 09:37
1 Ноября, 09:37
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Фото: smahem.com

В Экибастузе отопительный сезон стартовал около месяца назад, однако жители двух десятков многоэтажек не готовы к отопительному сезону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Отопительный сезон в городе начался около месяца назад, однако 20 жилых многоэтажных домов не готовы к нему.

В акимате Экибастуза сообщили, что по каждой из многоэтажек  работает специальная комиссия.

"В отдельных случаях отмечается, что нет обслуживающей организации. Жители самостоятельно обслуживают свой жилой дом и, соответственно, в неполном объёме выполняют необходимые мероприятия. Буквально, сегодня мы выезжали на жилой дом по улице Энергетиков, 99, где было выявлено, что была закрыта задвижка на обратном трубопроводе теплоснабжения, а также была выявлена не согласованно установленная врезка в водонагреватель, что нарушало гидравлический режим во всём жилом доме", - сказал  заместитель акима Экибастуза Ануарбек Аманов.

По данным ЖКХ, в настоящее время к системе отопления подключены 690 многоквартирных и 5,7 тысячи частных жилых домов.

Напомним, в ноябре 2022 года в Экибастузе произошла коммунальная авария, в городе был объявлен режим ЧС. Жители мёрзли в квартирах и пытались своими силами отогреть дома при 30-градусных морозах.

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